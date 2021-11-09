Позитивні ознаки
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 9 листопада розповів, що в Україні є позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, зокрема, знижується кількість госпіталізацій.
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В Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості COVID-пацієнтів,
– сказав він.
Ризики повторного зростання
Однак, за його словами, ризик продовження зростання все ще високий.
Тому важливо продовжувати нарощувати темпи вакцинації, дотримуватися карантинних обмежень та маскового режиму усіма, включно і вакцинованим
– сказав він.
Актуальна статистика COVID-19
- Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 18 988 людей. Померли від ускладнень COVID-19 понад 800 людей – це найбільше з початку пандемії.
- Загалом в країні офіційно повідомили про 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей.
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