Позитивні ознаки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 9 листопада розповів, що в Україні є позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, зокрема, знижується кількість госпіталізацій.

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В Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості COVID-пацієнтів,

– сказав він.

Ризики повторного зростання

Однак, за його словами, ризик продовження зростання все ще високий.

Тому важливо продовжувати нарощувати темпи вакцинації, дотримуватися карантинних обмежень та маскового режиму усіма, включно і вакцинованим

– сказав він.

Темпи вакцинації: Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу імунізували 11 546 723 людини. Щонайменше одну дозу отримали 11 546 721 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Актуальна статистика COVID-19

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 18 988 людей. Померли від ускладнень COVID-19 понад 800 людей – це найбільше з початку пандемії.

Загалом в країні офіційно повідомили про 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей.

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