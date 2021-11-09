Ляшко розповів про позитивну динаміку з COVID-19 в Україні

У МОЗ вважають, що в Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів з коронавірусом.

Позитивні ознаки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 9 листопада розповів, що в Україні є позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, зокрема, знижується кількість госпіталізацій.

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В Україні з'явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості COVID-пацієнтів,

– сказав він.

Ризики повторного зростання

Однак, за його словами, ризик продовження зростання все ще високий.

Тому важливо продовжувати нарощувати темпи вакцинації, дотримуватися карантинних обмежень та маскового режиму усіма, включно і вакцинованим

– сказав він.

Актуальна статистика COVID-19

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 18 988 людей. Померли від ускладнень COVID-19 понад 800 людей – це найбільше з початку пандемії.

Загалом в країні офіційно повідомили про 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей.

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу імунізували 11 546 723 людини. Щонайменше одну дозу отримали 11 546 721 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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