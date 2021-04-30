Віктор Ляшко нагадав, що записатись на вакцинацію можуть організовані колективи, де є понад 50 охочих. Наразі питання лише у наявності потрібної кількості доз вакцин.
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Віктор Ляшко
“Ми реєструємо організовані колективи, де працює понад 50 людей. Щойно буде достатня кількість вакцин, мобільні бригади поїдуть їх щеплювати”.
До списку не вносять родичів співробітників
Головний санлікар наголосив, що родичів співробітників, які працюють у таких компаніях, щеплювати не будуть.
Віктор Ляшко
“Досить часто мені ставлять питання, чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють в компаніях або організованих колективах? Не входять”.
Та пояснив, що у МОЗ зробили запис організованих колективів для того, "щоб якомога швидше нарощувати кількість щеплень на різних платформах в разі, коли буде велика кількість вакцин".
Головне про вакцинацію в Україні
- З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою вже 702 438 людей.
- 130 людей отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу, за вчора друге щеплення зробили 120 людям.
- Крім цього за останню добу першу дозу отримали 73 256 людей – це найбільше від початку вакцинальної кампанії в Україні.
- Більшість щеплень були зроблені вакциною AstraZeneca – 64 198. Вакцину Sinovac отримали 5202 людини, Pfizer – 3856.