Вакцинація колективів: чи щеплюватимуть родичів працівників компаній

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація проти коронавірусу колективів ще не розпочалась. Втім, станом на 30 квітня до списку очікування записались 436 колективів, в яких працює 53 575 співробітників.

Віктор Ляшко нагадав, що записатись на вакцинацію можуть організовані колективи, де є понад 50 охочих. Наразі питання лише у наявності потрібної кількості доз вакцин.

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Віктор Ляшко “Ми реєструємо організовані колективи, де працює понад 50 людей. Щойно буде достатня кількість вакцин, мобільні бригади поїдуть їх щеплювати”.

До списку не вносять родичів співробітників

Головний санлікар наголосив, що родичів співробітників, які працюють у таких компаніях, щеплювати не будуть.

Віктор Ляшко “Досить часто мені ставлять питання, чи входять до цих колективів родичі тих людей, які працюють в компаніях або організованих колективах? Не входять”.

Та пояснив, що у МОЗ зробили запис організованих колективів для того, "щоб якомога швидше нарощувати кількість щеплень на різних платформах в разі, коли буде велика кількість вакцин".

У МОЗ сподіваються вакцинувати проти коронавірусу до 70% дорослого населення до кінця 2020 року.

Довідка: 22 квітня Міністерство охорони здоров'я дозволило роботодавцям, які мають у штаті понад 50 осіб, записувати підлеглих на колективну вакцинацію проти коронавірусу.

Щоб записатися в чергу на вакцинацію, потрібно залишити заявку через контакт-центр, визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації, скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися, забезпечити приміщення для вакцинації.

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