Яку вакцину планують закупити невідомо
Яким саме препаратом хочуть вакцинувати українців Віктор Ляшко не уточнив. Розмову з міністром вела експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавіна 19 липня.
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Ми готуємось до 2022 року – до нової вакцинальної кампанії. І стараємось, щоб це був препарат одного виробника. Для того, щоб на території країни була одна вакцина, однієї платформи,
– заявив Віктор Ляшко.
Відповідь очільника МОЗ прозвучала в контексті запитання про змішування вакцин – коли перше щеплення людині проводили CoronaVac, чи можна робити друге вакциною виробництва Pfizer.
Тож, міністр закликав наразі українців завершити повний цикл вакцинації – отримати дві дози препаратів, які наявні в країні, зокрема запевнив, що їх достатньо.
"До прикладу, якщо цього року людина отримала два щеплення вакциною CoronaVac, то наступного року вона зможе вакцинуватись іншою вакциною", – зауважив Віктор Ляшко.
Також під час інтерв'ю Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів.
Актуально про вакцинацію в Україні
Джерело: МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини: одну дозу отримали 2 667 521 людина, дві дози, а тому завершили імунізацію – 1 431 127 людей.
- Загалом проведено 4 098 648 щеплень.
- Вчора, 18 липня, в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.
- Це вже шоста вакцина в Україні, яку застосовують для імунізації населення. Також вакцинацію проводили препаратами: Cominarity (Pfizer-Biontech), Coronavac, Covishield (AstraZeneca), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's) – не застосовують наразі.
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