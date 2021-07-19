Яку вакцину планують закупити невідомо

Яким саме препаратом хочуть вакцинувати українців Віктор Ляшко не уточнив. Розмову з міністром вела експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавіна 19 липня.

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Ми готуємось до 2022 року – до нової вакцинальної кампанії. І стараємось, щоб це був препарат одного виробника. Для того, щоб на території країни була одна вакцина, однієї платформи,

– заявив Віктор Ляшко.

Відповідь очільника МОЗ прозвучала в контексті запитання про змішування вакцин – коли перше щеплення людині проводили CoronaVac, чи можна робити друге вакциною виробництва Pfizer.

Тож, міністр закликав наразі українців завершити повний цикл вакцинації – отримати дві дози препаратів, які наявні в країні, зокрема запевнив, що їх достатньо.

"До прикладу, якщо цього року людина отримала два щеплення вакциною CoronaVac, то наступного року вона зможе вакцинуватись іншою вакциною", – зауважив Віктор Ляшко.

Припущення редакції! Тобто, зі слів міністра, можна зрозуміти, що йдеться про закупівлю вакцини виробництва Pfizer, саме її, ймовірно, планують закупити у МОЗ на наступний рік.

Також під час інтерв'ю Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів.

Актуально про вакцинацію в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини: одну дозу отримали 2 667 521 людина, дві дози, а тому завершили імунізацію – 1 431 127 людей.

Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

Вчора, 18 липня, в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Це вже шоста вакцина в Україні, яку застосовують для імунізації населення. Також вакцинацію проводили препаратами: Cominarity (Pfizer-Biontech), Coronavac, Covishield (AstraZeneca), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's) – не застосовують наразі.

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