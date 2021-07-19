Ляшко розповів, що наступного року планують імунізацію вакцинами лише одного виробника

У Міністерстві охорони здоров'я уже планують вакцинальну кампанію на наступний рік. Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що імунізацію планують проводити лише однією вакциною.

Яку вакцину планують закупити невідомо

Яким саме препаратом хочуть вакцинувати українців Віктор Ляшко не уточнив. Розмову з міністром вела експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавіна 19 липня.

До теми Україна отримає тести для виявлення Дельта: Ляшко розповів, чому це важливо

Ми готуємось до 2022 року – до нової вакцинальної кампанії. І стараємось, щоб це був препарат одного виробника. Для того, щоб на території країни була одна вакцина, однієї платформи,

– заявив Віктор Ляшко.

Відповідь очільника МОЗ прозвучала в контексті запитання про змішування вакцин – коли перше щеплення людині проводили CoronaVac, чи можна робити друге вакциною виробництва Pfizer.

Тож, міністр закликав наразі українців завершити повний цикл вакцинації – отримати дві дози препаратів, які наявні в країні, зокрема запевнив, що їх достатньо.

"До прикладу, якщо цього року людина отримала два щеплення вакциною CoronaVac, то наступного року вона зможе вакцинуватись іншою вакциною", – зауважив Віктор Ляшко.

Тобто, зі слів міністра, можна зрозуміти, що йдеться про закупівлю вакцини виробництва Pfizer, саме її, ймовірно, планують закупити у МОЗ на наступний рік.

Також під час інтерв'ю Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів.

Актуально про вакцинацію в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини: одну дозу отримали 2 667 521 людина, дві дози, а тому завершили імунізацію – 1 431 127 людей.

Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

Вчора, 18 липня, в Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Це вже шоста вакцина в Україні, яку застосовують для імунізації населення. Також вакцинацію проводили препаратами: Cominarity (Pfizer-Biontech), Coronavac, Covishield (AstraZeneca), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's) – не застосовують наразі.

Варто знати Moderna в Україні: ефективність препарату, побічні ефекти та кого вакцинуватимуть