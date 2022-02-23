Ляшко розповів, що потрібно, аби в Україні скасували карантин

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантинні обмеження в Україні можуть послабити вже весною, літом.

МОЗ врахує досвід країн

Про це міністр розповів 24 каналу в рамках проєкту "Інтерв'ю24". Зокрема, він зауважив, що наразі у МОЗ слідкують за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження.

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Досить детально вивчаємо ситуацію у Великій Британії, Данії, Франції та Німеччині для того, щоб згодом імплементувати ці скасування карантинних обмежень в Україні,

– зауважив Віктор Ляшко.

Вплив сезонних захворювань

Так, за словами міністра, наступний епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочнеться, як і постійно, з початком сорокового тижня року. Саме тоді зростає захворюваність на ГРВІ та грип. Ймовірно, збільшиться й кількість хворих на коронавірус.

Тому, у МОЗ вкотре закликали українців зробити щеплення проти коронавірусу наявними на сьогодні вакцинами, "щоб ми з оптимізмом дивилися в наступний епідсезон".

Охоплення вакцинацією понад 70%

Окрім того, що у МОЗ спостерігатимуть за ефективністю скасування карантинних обмежень у інших країнах, паралельно у відомстві продовжуватимуть нарощувати темпи вакцинації серед населення.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Па ралельно ми розглядаємо два процеси: скасування карантинних обмежень та нарощування темпів вакцинації ”.

За словами Ляшка, це допоможе отримати колективного імунітету – не повноцінного, а такого, який дозволить з оптимізмом дивитися в наступний епідсезон і не боятися колапсу системи охорони здоров'я.

Наразі ж у МОЗ наголосили, що можуть лише пом'якшити карантинні обмеження, а скасують, коли будуть великі рівні охоплення щепленнями.

Актуальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей.

Бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату.

За останню добу щеплення проти коронавірусу отримали майже 63 тисячі людей.

Повний текст інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком читайте незабаром на сайті 24 каналу.