Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами, це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%.

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Вакцинація рятує життя

Віктор Ляшко “Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності. Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2 – 3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази – з 2.0% до 0.5%”

Ляшко наголосив, що смертність – відкладений показник. Він починає зростати і, відповідно, спадати на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів.

Завищення смертності в Україні

Міністр зазначив, що багато країн Європи мають іншу систему визначення поняття "КОВІД-смертей". В Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Це ще одна причина певного завищення даних по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами. За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень “ковідної” смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад.

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