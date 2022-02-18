Ляшко розповів скільки українців врятувала вакцинація проти коронавірусу

Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Саме вакцинація в Україні вже врятувала вже близько 21.5 тисяч життів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами, це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити на 17%.

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Вакцинація рятує життя

Віктор Ляшко “Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я та "ковідної" смертності. Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2 – 3 рази, у порівнянні з Дельта-хвилею. А летальність зменшилася у 4 рази – з 2.0% до 0.5%”

Ляшко наголосив, що смертність – відкладений показник. Він починає зростати і, відповідно, спадати на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз в Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів.

Завищення смертності в Україні

Міністр зазначив, що багато країн Європи мають іншу систему визначення поняття "КОВІД-смертей". В Данії це лише смерті не пізніше 30 днів з моменту першого позитивного ПЛР. В Іспанії та Франції фіксуються тільки лабораторно підтверджені госпітальні смерті. В Англії – на розсуд і висновок лікаря, і результати лабораторного тесту не грають значної ролі.

Це ще одна причина певного завищення даних по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами. За даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень “ковідної” смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад.

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