Ляшко розповів, у скількох українців проявились побічні реакції після вакцинації

За останніми актуальними даними Міністерства охорони здоров'я, на побічні реакції після щеплення проти коронавірусу поскаржилося 0,22% українців від загальної кількості провакцинованих.

0,22% українців поскаржились на побічні реакції

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, скарги від громадян реєструють впродовж 30 днів після щеплення.

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Будь-які реакції організму фіксують

Віктор Ляшко “Після вакцинації будь-яка реакція або погіршення стану здоров'я, яка відбувається з людиною впродовж місяця, розцінюється як подія, яка збіглася в часі з вакцинацією”.

Cтаном на 11 травня 2021 року загальна кількість провакцинованих становила 884 547 людей.

Тож, у випадку наявності будь-яких погіршень здоров'я, МОЗ проводить відповідне розслідування: чи це було внаслідок вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

Які побічні реакції зареєстрували

За словами головного санітарного лікаря, наразі найбільше звернень зафіксовано після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Віктор Ляшко “По вакцині Covishield (Індійського виробництва) – 1 тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва) – 7 повідомлень, по вакцині Pfizer – 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея) – 177 повідомлень”.

Віктор Ляшко наголосив, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію – біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

Коротко про ситуацію з вакцинацією в Україні