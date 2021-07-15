Віктор Ляшко зауважив, що неповнолітні – це група ризику, щоправда, не пріоритетна. Їх кількість – 6% від загальної кількості населення.
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Якщо ми подивимося структуру захворюваності, то діти до 18 років – це 6%, в останній період навіть трохи менше, серед усіх випадків захворювання. Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику,
– зауважив Віктор Ляшко.
Тому насамперед спрямовані зусилля на людей від 18 років.
Якою вакциною щепитимуть дітей
Віктор Ляшко пояснив, що наразі лише фармкомпанія Pfizer внесли зміни до інструкції, щодо застосування для дітей.
Тож, це буде перша вакцина, зареєстрована в Україні, яку дозволяють для щеплень дітям від 12 років.
В усіх інших препаратів, які використовуються в Україні, вказано, що вони призначені для осіб віком від 18 років.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу