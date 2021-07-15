Віктор Ляшко зауважив, що неповнолітні – це група ризику, щоправда, не пріоритетна. Їх кількість – 6% від загальної кількості населення.

До теми Чи буде в Україні обов'язкова вакцинація проти коронавірусу: пояснення Ляшка

Якщо ми подивимося структуру захворюваності, то діти до 18 років – це 6%, в останній період навіть трохи менше, серед усіх випадків захворювання. Тобто це група, яку ми розглядаємо як групу ризику, але це не пріоритетна група ризику,

– зауважив Віктор Ляшко.

Тому насамперед спрямовані зусилля на людей від 18 років.

Зверніть увагу! Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років. Натомість жодна вакцина проти COVID-19 не дозволена до використання для людей у віці до 12 років.

Якою вакциною щепитимуть дітей

Віктор Ляшко пояснив, що наразі лише фармкомпанія Pfizer внесли зміни до інструкції, щодо застосування для дітей.

Тож, це буде перша вакцина, зареєстрована в Україні, яку дозволяють для щеплень дітям від 12 років.

В усіх інших препаратів, які використовуються в Україні, вказано, що вони призначені для осіб віком від 18 років.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу