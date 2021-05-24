Ляшко розповів, чи вважає себе послідовником реформи Супрун

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, реформа розпочалася давно, був перший етап у 2017 році, а другий стартував у 2020 році, вже коли ексміністерки Уляни Супрун не було на посаді. Тому він не вважає себе її послідовником.

Ляшко вважає, що це питання для дискусій у публічному просторі, хто підтримує реформу Супрун, а хто не підтримує. А він прийшов на посаду виконувати Конституцію і закони України.

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Віктор Ляшкр “Чи Програма медичних гарантій ідеальна? Ні. Але вона найбільш доцільна в цей період розвитку як нашої держави, так і нашої системи охорони здоров’я. Вона показала вже свої результати, і ми бачимо велику кількість плюсів, але бачимо і мінуси. Плюсів набагато більше”

Недоліки Програми медичних гарантій

За словами Ляшка, є певна кількість закладів, які сьогодні недоотримують фінансування на тому рівні, який у них був до 2020 року. У цих закладах буде проведено додатковий аудит, буде доручення НСЗУ та круглі столи, щоб покращити їхнє становище.

Програма медичних гарантій – що це? Перелік та обсяг медичних послуг і ліків, які держава гарантує населенню та оплачує з коштів державного бюджету за єдиними тарифами.

Я не можу сказати, що от за мою каденцію будуть ліквідовані всі неуспішні заклади, а залишаться тільки успішні. Ні, але за мою каденцію буде пропрацьовано, чому в нас є заклади неуспішні та що робити, щоб таких не було,

– сказав Ляшко.