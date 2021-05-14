Ляшко розповів, як боротися з наслідками COVID-19

Карантин в Україні триватиме щонайменше до кінця червня. Пандемія змусила українців проводити більшість часу вдома, що з одного боку захищає від коронавірусу, а з іншого – провокує розвиток інших хвороб.

Ляшко розповів, що за рік обмежень майже кожного українця торкнулася пандемічна втома, багато відчувають стрес, впадають у стан апатії та депресії. Також люди, які перехворіли на коронавірус, потребують відновлення.

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Під час брифінгу 14 травня Ляшко наголосив, що спорт допоможе запобігти тяжким наслідкам після коронавірусу. Достатньо всього 150 хвилин на тиждень. Але, на жаль, рівень фізичної активності поки що низький навіть серед підлітків та молодих людей.

Віктор Ляшко “Нинішня пандемія стала нам нагадуванням про чинні неінфекційні хвороби і показала їхній вплив на перебіг інфекційних захворювань, зокрема, коронавірусу. Нещодавня публікація британського наукового журналу говорить такий доведений факт, що фізичні вправи знижують ризик тяжкого перебігу COVID-19. Усього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після коронавірусу".

Головний санлікар країни зауважив, що як і молоде, так і доросле населення України повинно займатися фізичними вправами.

На жаль люди віком від 60 років, які перебувають у групі ризику COVID-19, найменше займаються спортом. Ляшко нагадав, що серед людей саме цієї вікової групи найбільше смертей від коронавірусу.

Заступник міністр охорони здоров'я закликав громадян займатися спортом, але при цьому не нехтувати правилами карантину.

Як підтримувати фізичну активність під час пандемії

Заняття у залах або фітнес-центрах, які вже дозволені з дотриманням карантину,

Самостійні заняття вдома чи на вулиці,

Їзда на велосипеді,

Піші прогулянки,

Спортивні марафони, але ті, які організовують з дотриманням усіх карантинних вимог.

Також Ляшко закликав українців перейти з особистого чи громадського транспорту на велосипедні й піші прогулянки.