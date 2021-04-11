Віктор Ляшко заявив, що Україна зможе подолати пандемію коронавірусу протягом трьох тижнів за однієї умови. Це станеться, якщо усі будуть носити маски, не знімаючи.

Головний санітарний лікар, окрім цього, закликав уникати скупчень людей, вакцинуватися та мити руки або обробляти їх антисептиком. Про це він повідомив у інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Є дослідження CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США – 24 канал). Вони сказали, якби всі люди впродовж трьох тижнів носили маски не знімаючи, у нас коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби,

– сказав заступник глави МОЗ.

Віктор Ляшко наголосив, що досить важко було пояснювати весною 2020 року, чому в нас жорсткий карантин. Адже люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів.

Проте, за його словами, "сьогодні така ситуація, що вже через п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію особи, яка перехворіла і перехворіла тяжко".

Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Україні офіційно підтвердили 1 853 249 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу інфекцію виявили ще у 12 112 людей.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу