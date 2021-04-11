Ляшко розповів, як за 3 тижні подолати пандемію в Україні
Віктор Ляшко заявив, що Україна зможе подолати пандемію коронавірусу протягом трьох тижнів за однієї умови. Це станеться, якщо усі будуть носити маски, не знімаючи.
Джерело:24 канал
Головний санітарний лікар, окрім цього, закликав уникати скупчень людей, вакцинуватися та мити руки або обробляти їх антисептиком. Про це він повідомив у інтерв'ю Яніні Соколовій.
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Є дослідження CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США – 24 канал). Вони сказали, якби всі люди впродовж трьох тижнів носили маски не знімаючи, у нас коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію коронавірусної хвороби,
– сказав заступник глави МОЗ.
Віктор Ляшко наголосив, що досить важко було пояснювати весною 2020 року, чому в нас жорсткий карантин. Адже люди не бачили хворого, і ніхто ні в кого з близьких не хворів.
Проте, за його словами, "сьогодні така ситуація, що вже через п’ять рукостискань ви будете знати якусь історію особи, яка перехворіла і перехворіла тяжко".
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