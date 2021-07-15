Чи можна підхопити штам Дельта після вакцинації: відповідь Ляшка

Очільник МОЗ Віктор Ляшко вважає, що вакцини проти COVID-19, які схвалені ВООЗ захищають проти небезпечного штаму Дельта, зокрема проти ускладнень та важкого перебігу хвороби.

Дельта витіснить інші штами

За словами Віктора Ляшка, нещодавно він мав зустріч з генеральним директором європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге, де мав можливість обговорити це питання.

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Зокрема, у ВООЗ вважають, що до кінця літа дельта-штам повністю витіснить інші штами з території європейського регіону.

Для ВООЗ це викликає стурбованість, оскільки зараз в Європі, зокрема і в Україні, відбувається пом'якшення карантинних обмежень,

– зауважив Віктор Ляшко.

Спалах коронавірусу наразі

Віктор Ляшко розповів, що останні два тижні фіксують епіцентри європейського спалаху в Великобританії, сплеск у Росії, в Португалії, Іспанії, Нідерландах, Кіпрі, Греції.

Наразі захворюваність у цих країнах виходять на рівень осені 2020 року.

Хворіє близько 8% вакцинованих

Що стосується захисту вакцин проти мутованого штаму Дельта, то за словами Ляшка, хворіє невелика кількість людей, які отримали повний комплекс щеплень проти COVID-19.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Але ще більш оптимістичним є те, що досить мала кількість із тих, хто був вакцинований і захворів, потрапляє до лікарні. Це не більше 8% з усіх тих, хто мав дві дози щеплень, захворів і був госпіталізований.”

Переваги вакцинації

Віктор Ляшко вкотре наголосив, що вакцини, які сьогодні використовують і, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, запобігають середньому і тяжкому перебігу хвороби.

Переваги вакцинації перевищують ризики! Зокрема, за словами очільника МОЗ, це плюс і для людей, і для системи охорони здоров'я, оскільки не заповнюються реанімації, не завантажуються ліжка з киснем.

Крім того, це дозволяє навіть за високих темпів поширення штаму та великої кількості інфікованих спокійно функціонувати системам охорони здоров'я і надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, незалежно від того, чи це інфекційна хвороба, чи не інфекційна.

Темпи вакцинації! Станом на 15 липня в Україні щеплено 2 476 634 людини:

принаймні одну дозу вакцини отримали – 2 476 632 людини;

водночас повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 1 305 882 громадяни країни.

Що треба знати про мутацію Дельта? Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.ВООЗ класифікувала цей варіант коронавірусу, як такий, що викликає занепокоєння.

Штам Дельта в Україні

В Україні наразі теж підтвердили випадки інфікування Дельтою: перші випадки зареєстрували 23 червня – захворіли 66-річна жінка та 16-річна дитина, вони прибули з Росії.

Вчора, 14 липня підтвердили ще два випадки в Ужгороді, пацієнти також повернулись з Росії.