Ляшко розповів, яку кількість хворих витримає медична система України
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що нині медична система України готова витримати 24 тисячі нових хворих на коронавірус на добу, як це прогнозують на початок квітня. Відтак потреби в загальнонаціональному локдауні наразі немає.
Джерело:"Свобода слова"
Прогнозом щодо 24 тисяч хворих на добу на початку квітня поділилася НАН України. Коментуючи його, Віктор Ляшко запевнив, що такі цифри українська медична система зможе витримати.
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Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми не будемо вводити жорстких карантинних обмежень, поки система не наближатиметься до колапсу,
– наголосив головний санітарний лікар.
Крім того, він підкреслив, що нині важливим є саме дотримання карантинних обмежень. Мовляв, посилювати їх немає сенсу, якщо цих обмежень не дотримуватимуться на місцях.
"Якщо ж будуть дотримуватися, то в нас 2 – 3 тижні завжди покажуть результат і стабілізують ситуацію", – запевнив Віктор Ляшко.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
- Починаючи з весни 2021 року в Україні почалася третя хвиля пандемії. Кількість хворих почала зростати, а регіони один за одним посилювали обмеження.
- У березні Україна побила кілька коронавірусних рекордів. Наприклад, 26 березня зафіксували найбільше за весь час кількість нових хворих – 18 тисяч 132.
- Натомість за день до цього від хвороби померли найбільше людей за увесь час – 362. Під кінець березня ситуація поступово почала покарщуватися.
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