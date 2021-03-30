Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що нині медична система України готова витримати 24 тисячі нових хворих на коронавірус на добу, як це прогнозують на початок квітня. Відтак потреби в загальнонаціональному локдауні наразі немає.

Прогнозом щодо 24 тисяч хворих на добу на початку квітня поділилася НАН України. Коментуючи його, Віктор Ляшко запевнив, що такі цифри українська медична система зможе витримати.

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Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми не будемо вводити жорстких карантинних обмежень, поки система не наближатиметься до колапсу,

– наголосив головний санітарний лікар.

Крім того, він підкреслив, що нині важливим є саме дотримання карантинних обмежень. Мовляв, посилювати їх немає сенсу, якщо цих обмежень не дотримуватимуться на місцях.

"Якщо ж будуть дотримуватися, то в нас 2 – 3 тижні завжди покажуть результат і стабілізують ситуацію", – запевнив Віктор Ляшко.

Ситуація з коронавірусом в Україні: