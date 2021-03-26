Ляшко сказав, коли українці почнуть отримувати другу дозу вакцини від COVID-19

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці зможуть отримати другу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції у травні 2021 року.

За словами Ляшка, усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield використовуватимуться лише для першого щеплення.

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Для повторного щеплення буде використовуватися вакцина Covishield із наступних поставок. Згідно з оновленим планом, друге щеплення відбуватиметься не раніше 20-х чисел травня.

До слова, всього з початку кампанії з вакцинації щепленоукраїнців, з них отримали 1 дозу – 174 324 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. За минулу добу в Україні вакциновано 18 738 людей.

Віктор Ляшко нагадав, що згідно з інструкцією, повторно вакцину мають ввести впродовж 4−12 тижнів.

МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20-х числах травня,

– сказав головний санітарний лікар.

Ляшко наголосив, що Національна технічна група експертів рекомендувала МОЗ вводити другу дозу препарату саме на 12 тиждень після першого щеплення. Це рішення не пов’язане з затримками постачання вакцин і його ухвалили ще на початку березня.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу