Ляшко сказав, який штам COVID-19 в Україні є найпоширенішим

Мутації коронавірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу — секвенування геному. Ці дані неможливо отримати в будь-якій лабораторії.

Такий аналіз показав, що в Україні у зразках тестувань пацієнтів з COVID-19 найчастіше виявиляли штам Дельта. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада.

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Такі результати показало секвенування зразків з 9 областей України за минулий тиждень (з 15 по 21 листопада). Загалом, з вересня 2021 Україна має потужності для власного секвенування – генетичного аналізу COVID-19.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Це дозволяє повністю розшифрувати геном віруса і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні".

У середньому за тиждень секвенуються приблизно 80 – 100 зразків.

Крім цього, раніше у МОЗ повідомляли, що 95% випадків COVID-19 в Україні наразі припадають саме на штам Дельта. Він і надалі продовжує домінувати і майже повністю витіснив початковий Альфа-штам.

Дельта-штам коронавірусу: головне

Лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом в Україні. У хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7 – 8 день після зараження штамом Дельта.

Крім цього, Дельта характеризується більшою швидкістю розповсюдження, небезпечністю та схильністю до мутацій.

Наразі в Україні вже виявили 11 різних варіантів COVID-штаму Дельта.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу