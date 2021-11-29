За його словами, поки цього виду коронавірусу в Україні немає. Про це міністр повідомив на брифінгу 29 листопада 2021 року.

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За його словами, в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID-19. Мутації вірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу – секвенування геному.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України є відповідне обладнання, яке може виявляти нові штами в українських пацієнтів. Потужність секвенатора – 400 зразків на місяць. Наразі в Україні нової мутації не знайшли.

Станом на сьогодні, штаму Омікрон не було виявлено на території України,

– повідомив міністр.

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