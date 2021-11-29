За його словами, поки цього виду коронавірусу в Україні немає. Про це міністр повідомив на брифінгу 29 листопада 2021 року.
До теми Штам Омікрон: все, що відомо про новий варіант коронавірусу
За його словами, в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID-19. Мутації вірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу – секвенування геному.
У Центрі громадського здоров'я МОЗ України є відповідне обладнання, яке може виявляти нові штами в українських пацієнтів. Потужність секвенатора – 400 зразків на місяць. Наразі в Україні нової мутації не знайшли.
Станом на сьогодні, штаму Омікрон не було виявлено на території України,
– повідомив міністр.
Штам коронавірусу Омікрон: останні новини
- Вперше про новий варіант коронавірусу заговорили британські дослідники 24 листопада. Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин.
- Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.
- Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Австралії, а також у Гонконгу та Ізраїлі.
- Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запровадження обов'язкової ізоляції при в'їзді громадян в Україну. Все через стрімке поширення небезпечного штаму коронавірусу Омікрон.