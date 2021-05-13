За його словами, щеплення отримають не всі охочі, а тільки люди з пріоритетних груп. Слова Ляшка, зауважимо, суперечать нещодавній заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Варто знати Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу через додаток Дія

Вакцини для всіх охочих не вистачить

Головний санлікар заявив, що вакцинувати людей із черги в Дії дійсно планують почати найближчими вихідними. Однак для всіх охочих вакцини немає.

Є всі охочі – і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку,

– сказав Віктор Ляшко.

Він запевнив, що уряд робить все, аби розпочати робити щеплення проти коронавірусу людям, які записалися в лист очікування у додатку Дія. Однак "пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років".

Як повідомив Ляшко, у черзі в Дії таких людей 23 900 (з понад півмільйона загалом).

"І ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – заявив головний санітарний лікар.

Шмигаль раніше обіцяв вакцинувати всіх із Дії

Голова уряду України Денис Шмигаль повідомив, що 11 травня на нараді у президента обговорили та погодили питання вакцинації людей, які зареєструвалися в чергу у додатку Дія.

Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок Дія, будуть вакцинуватися на вихідних,

– написав Шмигаль у себе в телеграмі.

Як бачимо, 12 травня Віктор Ляшко спростував слова про "всіх, хто записався", і уточнив, що наразі мовиться тільки про людей, "старших за 65 років".