Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх охочих із Дії

Як будуть вакцинувати проти коронавірусу людей, які записувалися у додатку Дія? На це питання відповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, щеплення отримають не всі охочі, а тільки люди з пріоритетних груп. Слова Ляшка, зауважимо, суперечать нещодавній заяві прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Варто знати Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу через додаток Дія
Вакцини для всіх охочих не вистачить
Головний санлікар заявив, що вакцинувати людей із черги в Дії дійсно планують почати найближчими вихідними. Однак для всіх охочих вакцини немає.
Є всі охочі – і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку,
– сказав Віктор Ляшко.
Він запевнив, що уряд робить все, аби розпочати робити щеплення проти коронавірусу людям, які записалися в лист очікування у додатку Дія. Однак "пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років".
- Як повідомив Ляшко, у черзі в Дії таких людей 23 900 (з понад півмільйона загалом).
- "І ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – заявив головний санітарний лікар.
Шмигаль раніше обіцяв вакцинувати всіх із Дії
Голова уряду України Денис Шмигаль повідомив, що 11 травня на нараді у президента обговорили та погодили питання вакцинації людей, які зареєструвалися в чергу у додатку Дія.
Усі, хто записався на щеплення через портал або застосунок Дія, будуть вакцинуватися на вихідних,
– написав Шмигаль у себе в телеграмі.