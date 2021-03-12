У МОЗ пообіцяли вакцинувати усіх охочих українців у 2021 році

Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

Протягом місяця максимально можна зробити до 5 мільйонів щеплень. Про це головний санітарний лікар повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я прорахував і кажу вам офіційно, зараз: у 2021 році ми провакцинуємо всіх, у кого є бажання. Двома дозами. Головне, щоб не було ніяких зривів, глобальних катаклізмів у постачанні вакцин,

– сказав заступник глави МОЗ.

Вакцинальна кампанія логічно завершиться

Віктор Ляшко зауважив, що поки більшість звертає увагу на темпи вакцинації, він радіє відсутності програмних помилок.

Медик пояснив, що у 2008, 2015, 2018 роках вже бачив в Україні зірвані кампанії імунопрофілактики. За його словами, кампанію з коронавірусу запустили та доведуть до логічного завершення.

Це я гарантую як головний санітарний лікар,

– підсумував він.

Вакцинація в Україні: що відомо

У нашій країні щеплення отримали 29 738 осіб.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Імунізацію проводять препаратом Covishield.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал