Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина.

До теми Видруковувати не потрібно: як працюватимуть "жовті" та "зелені" внутрішні СOVID-сертифікати

"Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", – зазначив міністр.

Ляшко: Є питання до паперового документа

За його словами, в електронному варіанті це зробити буде неможливо, оскільки в Дії є механізм верифікації, там все чітко працює.

Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо,

– анонсував Ляшко.

Міністр сказав, що наразі силові структури посилили відстеження так "бізнесменів".

"І Служба безпеки України, і Нацполіція зараз активно працюють з тими, хто у телеграмах, фейсбуці та вотсапі пропонує продати довідку вакцинації або про ПЛР-тестування", – наголосив Ляшко.

Дивіться "Що це було?" з Віктором Ляшком на 24 каналі: відео

Паспорти вакцинації: головне