Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина.
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"Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", – зазначив міністр.
Ляшко: Є питання до паперового документа
За його словами, в електронному варіанті це зробити буде неможливо, оскільки в Дії є механізм верифікації, там все чітко працює.
Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо,
– анонсував Ляшко.
Міністр сказав, що наразі силові структури посилили відстеження так "бізнесменів".
"І Служба безпеки України, і Нацполіція зараз активно працюють з тими, хто у телеграмах, фейсбуці та вотсапі пропонує продати довідку вакцинації або про ПЛР-тестування", – наголосив Ляшко.
Дивіться "Що це було?" з Віктором Ляшком на 24 каналі: відео
Паспорти вакцинації: головне
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