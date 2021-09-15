Ляшко відповів, чи можна підробити паспорт вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над тим, аби якомога більше українців були вакциновані та отримали відповідний паспорт. Однак очільник відомства не виключає, що документ можуть підробляти.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він зауважив, що підробка паспорту вакцинації можлива так само як і звичайного паспорту громадянина.

До теми Видруковувати не потрібно: як працюватимуть "жовті" та "зелені" внутрішні СOVID-сертифікати

"Щоб я не лукавив – підробка можлива. Однак ми робимо все можливе, щоб було якомога складніше підробити ковідний сертифікат", – зазначив міністр.

Ляшко: Є питання до паперового документа

За його словами, в електронному варіанті це зробити буде неможливо, оскільки в Дії є механізм верифікації, там все чітко працює.

Є питання по паперових формах, але є відпрацьований механізм, найближчим часом його покажемо,

– анонсував Ляшко.

Міністр сказав, що наразі силові структури посилили відстеження так "бізнесменів".

"І Служба безпеки України, і Нацполіція зараз активно працюють з тими, хто у телеграмах, фейсбуці та вотсапі пропонує продати довідку вакцинації або про ПЛР-тестування", – наголосив Ляшко.

Дивіться "Що це було?" з Віктором Ляшком на 24 каналі: відео

Паспорти вакцинації: головне