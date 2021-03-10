Ляшко відповів, чи визнаватимуть у світі вакцинацію Covishield
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, щеплення якою наразі проводять в Україні, бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.
Джерело:РБК-Україна
Covishield схвалена ВООЗ
За словами Віктора Ляшка, "коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ".
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Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї.
Визнання вакцини важливе
Водночас Ізраїль заявив, що країна не збирається визнавати щеплення вакциною Covishield.
Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.
До слова, її вчора, 9 березня Україна схвалила до використання та найближчим часом очікує отримати першу партію препарату, тобто імунізацію населення нею теж активно проводитимуть.
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