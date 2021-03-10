Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, щеплення якою наразі проводять в Україні, бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.

Covishield схвалена ВООЗ

За словами Віктора Ляшка, "коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ".

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Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї.

Віктор Ляшко “Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca – Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати”

Визнання вакцини важливе

Водночас Ізраїль заявив, що країна не збирається визнавати щеплення вакциною Covishield.

Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена ​​в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.

До слова, її вчора, 9 березня Україна схвалила до використання та найближчим часом очікує отримати першу партію препарату, тобто імунізацію населення нею теж активно проводитимуть.