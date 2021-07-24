Чи погодять у кабміні рішення Ляшка, буде видно наступного тижня. Окрім цього, новопризначені заступники голів повинні будуть пройти випробувальний термін.

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Хто може стати заступниками голови НСЗУ

Анна Фенчак . За словами Ляшка, вона обіцяє захищати програму медичних гарантій від "будь-яких штормів" та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик;

. За словами Ляшка, вона обіцяє захищати програму медичних гарантій від "будь-яких штормів" та мріє реалізувати в Україні універсальний доступ до медичних послуг для всіх, незалежно від статі, місця проживання, рівня статків та інших соціально-демографічних характеристик; Тетяна Бойко – буде налагоджувати комунікацію з регіонами – як з територіальними підрозділами НСЗУ, так і з головними лікарями та органами місцевого самоврядування.

Віктор Ляшко “Маю надію, що вже наступного тижня НСЗУ отримає перших офіційно назначених осіб на керівні посади за останні 1,5 року. Правда, з випробувальним терміном, в які потраплять і ті обіцянки з співбесіди на 100 днів роботи (ну добре, трохи більше ніж сто)”.

Окрім цього, Ляшко звернувся до Уряду з проханням ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку.

І все ж за МОЗ залишається ще одне, чи не найважливіше завдання – обрати нового керівника НСЗУ.