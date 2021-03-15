Ляшко захворів на коронавірус попри те, що уже вакцинований
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Ймовірно, імунітет після щеплення ще не сформувався.
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Імунітет ще не встиг сформуватись.
Віктор Ляшко пояснив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день, у нього ж COVID-19 діагностували на 14 день після вакцинації, тобто імунітет ще не встиг сформуватись.
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Отримав позитивний ПЛР на ковід Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований,
– написав Віктор Ляшко.
Крім того, Віктор Ляшко отримав лише першу дозу вакцини. Він переконаний, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.
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