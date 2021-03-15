Ляшко захворів на коронавірус попри те, що уже вакцинований

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Ймовірно, імунітет після щеплення ще не сформувався.

Імунітет ще не встиг сформуватись.

Віктор Ляшко пояснив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день, у нього ж COVID-19 діагностували на 14 день після вакцинації, тобто імунітет ще не встиг сформуватись.

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Отримав позитивний ПЛР на ковід Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований,

– написав Віктор Ляшко.

Крім того, Віктор Ляшко отримав лише першу дозу вакцини. Він переконаний, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.

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