Усі охочі українці зможуть вакцинуватись проти коронавірусу безкоштовно, однак спочатку перевагу матимуть групи ризику. Продавати вакцину в Україні зможуть не раніше 2 півріччя 2021 року.

Держава передбачила кількість грошей, яка необхідна, щоб покрити вакцинацію всього населення, що старше 18 років. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Що каже Ляшко

Оскільки доступ до вакцин на ринку обмежений, всіх одночасно вакцинувати неможливо. Тому уряд й розробив "дорожню карту" вакцинації, аби надати пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур.

Всі, хто захоче вакцинуватися, – вакцинується,

– наголосив Ляшко.

Він додав, що, наприклад, на Чернігівщині першими щепитимуть медиків. Дітей не будуть вакцинувати взагалі, бо жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Коли в Україні продаватимуть вакцини

Ляшко прогнозує, що продаж вакцин буде можливий не раніше 2 півріччя 2021 року.

Крім того, чиновник нагадав, що невдовзі в Україну надійде вакцина AstraZeneca, яку виробляють в Індії.