Так, Україна поки не має ознак національного та регіонального спалахів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Важливо Україні доведеться вводити обмеження для невакцинованих, – "слуга народу" Радуцький
Ляшко вкотре закликав вакцинуватись
Міністр наголосив, що найкращий захист від коронавірусу – це вакцинація. Він додав, що в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз прийде у серпні.
У липні в Україні зробили майже 3 мільйони щеплень. Темпи вакцинації збільшуються. Також Ляшко подякував медикам.
Завдяки їхній праці 5,6 мільйона доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 мільйонів доз вже в очікуванні,
– зауважив чиновник.
Коронавірус в Україні: останні новини
- За добу 1 серпня в Україні виявили 265 випадків коронавірусної хвороби. Важливо, що госпіталізованих було більше, ніж інфікованих.
- За весь час пандемії захворіли 2 253 534 українці. Станом на 2 серпня одужали 2 187 170 пацієнтів, а померли 52 955 людей.
- Наприкінці липня у Миколаєві виявили 4 заражених штамом Дельта. Троє людей привезли його з Туреччини, один – з Росії. Стан хворих задовільний, вони перебувають на самоізоляції.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що наразі уряд не планує вводити додаткові карантинні обмеження, але будуть дивитись по ситуації.