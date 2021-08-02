Так, Україна поки не має ознак національного та регіонального спалахів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Ляшко вкотре закликав вакцинуватись

Міністр наголосив, що найкращий захист від коронавірусу – це вакцинація. Він додав, що в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз прийде у серпні.

У липні в Україні зробили майже 3 мільйони щеплень. Темпи вакцинації збільшуються. Також Ляшко подякував медикам.

Завдяки їхній праці 5,6 мільйона доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 мільйонів доз вже в очікуванні,

– зауважив чиновник.

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