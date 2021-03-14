Українці не зможуть обирати, якою вакциною проти коронавірусу імунізуватись. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, чекати на конкретний препарат не потрібно.

Як зазначив Ляшко, це – загальносвітова практика. Саме управлінці та експерти вирішують, яку вакцину і як саме використати найбільш ефективно.

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Якщо ми говоримо про Pfizer, – він має температуру зберігання -70 градусів за Цельсієм; і після того, як препарат виходить за межі цієї температури, він має бути використаний упродовж 5 днів,

– додав Ляшко.

Найкраще, коли працюють, мобільні бригади або центри вакцинації

Як зауважив головний санлікар, найбільш раціональне використання – це робота мобільних бригад або спеціальних вакцинальних центрів. Вони можуть щепити організовані колективи.

Основне постачання в Україну – це будуть вакцини з більш оптимальними температурами зберігання – від +2 до +8 градусів за Цельсієм:AstraZeneca, Novavax, Sinovac.

Тому ми обираємо платформу у вигляді пунктів щеплення, робимо все під таку температуру зберігання, є навчені медичні працівники. Вони саме з такою температурою зберігання вакцин для рутинних щеплень працюють упродовж всього життя, вакцинуючи дітей відповідно до національного календаря щеплень,

– розповів головний санлікар.

Вже вакцинували більше ніж 50 тисяч українців

Зазначимо, що станом на 13 березня на вакцинацію записались вже 247 тисяч українців. За 13 березня, повідомляють у МОЗ, препарат проти COVID-19 ввели 3 596 людям. Загалом вакцинували вже понад 51 тисячу осіб.

Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Дані МОЗ /Інфографіка 24 канал