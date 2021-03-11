За підрахунками вчених, не менше 2% людей страждає афантазією – психофізичним станом, який не дозволяє відтворити в пам'яті візуальні образи. Цим людям важко навіть описати зовнішність іншої людини та не вміють рахувати овець перед сном. Втім, у таких людей є і переваги: їх не так просто налякати.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні, яке провели вчені з Австралії, брали участь 22 людини з афантазією та 24 людини з нормальною здатністю до візуалізації образів (контрольна група). Добровольцям запропонували подивитися кілька роликів і прикріпили до їхньої шкіри кілька спеціальних електродів.

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Відомо, що шкіра краще проводить електрику під час переживань сильних емоцій, в тому числі страху. Коли учасники залишалися одні в темній кімнаті, на екрані з'являвся текст різних "страшилок". Вони починалися досить нейтрально: "уявіть, що ви лежите на пляжі біля моря" або "уявіть, що ви летите в літаку".

Відсутність страху

Поступово сюжет ставав все більш тривожним: наприклад, на горизонті з'являлася темний спалах, а літак починало сильно трясти. Вчені виявили у добровольців контрольної групи зміни реакцій шкіри, характерні для переляку і тривоги. Водночас у людей з афантазією цих змін не було.

У другій частині експерименту добровольцям в обох групах показали в темній кімнаті замість тексту серію фотографій: трупа, змії з гострими іклами. На цей раз рівень страху був однаковим у людей в обох групах.

Схожі проблеми мають люди зі сліпотою

Джерело: Cortex

Раніше вчені дійшли до висновку, що у людей з афантазією порушено тільки зорове уявлення різних образів. Водночас у них в нормі просторова пам'ять, яка відповідає за орієнтування в просторі. Аналогічне поєднання – відсутність зорових уявлень, але нормальна просторова пам'ять, – зустрічається у людей з вродженою сліпотою. Вони здатні описати план знайомої кімнати, але не можуть вказати деталі.