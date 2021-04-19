У людей виявили гени, які борються з коронавірусом

Вчені з Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) ідентифікували набір людських генів, які борються коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Розглянуті гени пов'язали з інтерферонами – передовими борцями з вірусами в організмі.

Дослідники заявили, що отримали нове уявлення про те, як вірус використовує людські клітини, в які проникає. Але вони все ще шукають його слабкі місця, аби розробити оптимальні противірусні препарати.

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Як і під час атипової пневмонії 2002 – 2004 років, викликаної коронавірусом SARS-CoV, вчені виявили інтерферон-стимульовані гени (ISG), які контролюють розмноження вірусу при COVID-19.

Ми виявили, що 65 ISGs контролюють інфекцію SARS-CoV-2. Враховуючи ті, які пригнічують здатність вірусу проникати в клітини, деякі, які пригнічують вироблення РНК вірусу, і кластер генів, які пригнічують збірку вірусу,

– розповів директор Програми імунітету і патогенезу SPB Суміт К. Чанда.

Окрім цього, деякі з ISG генів демонструють властивість контролювати несумісні віруси, такі як сезонний грип, лихоманка Західного Нілу та ВІЛ.

Загалом вченим вдалося ідентифікувати 8 ISG, які пригнічували реплікацію SARS-CoV-1 і CoV-2 в субклітинному компартменті відповідальному за пакування білка. Це дозволяє припустити, що це вразливе місце може бути використано для усунення вірусної інфекції.

Надалі дослідники планують вивчити біологію нових варіантів SARS-CoV-2, які продовжують мутувати й ставлять під сумнів ефективність вакцин.