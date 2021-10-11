У людей, які мали безсимптомний COVID-19, виявили "приховані" антитіла

Група вчених оцінила імунну відповідь на коронавірус людей, які по-різному перенесли інфекцію. Виявилося, що багато безсимптомних носіїв можуть навіть не підозрювати про те, що були заражені, оскільки у них виробляється певний рівень антитіл, які не виявляють тести.

Дослідження антитіл

В ході дослідження вчені протестували зразки крові 47 пацієнтів на наявність різних типів антитіл. Виявилося, що у половини учасників, які перенесли SARS-CoV-2 без симптомів, не виробляються нейтралізуючі антитіла IgG до нуклеокапсидного (N) білку – одного з внутрішніх компонентів вірусу. Зазвичай для підтвердження факту перенесеної інфекції пацієнтам рекомендують тест на визначення саме цього типу антитіл.

Також на тему: Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують

Приховані антитіла

Але разом з тим практично у всіх учасників незалежно від того, як вони перенесли COVID-19, були виявлені антитіла IgG до рецептор-спайкового білка (RBD), який розміщується на поверхні вірусної частки. Цей вид антитіл також є нейтралізуючим, оскільки вони здатні запобігати зв'язування S-білка вірусу з рецептором.

Дослідники припустили, що у деяких безсимптомних носіїв, в яких не виробляються антитіла до нуклеокапсидний білку через те, що їхня імунна система успішно впоралася з вірусом ще до стадії активного розмноження в клітинах організму. При такому сценарії через деякий час починають вироблятися антитіла до RBD, оскільки їхня "мішень" перебуває на зовнішній поверхні вірусу.

Стабільний титр антитіл

Вчені зробили ще одне цікаве відкриття: у всіх учасників дослідження титр антитіл до спайкового білка не тільки не зменшився, але навіть збільшився з часом. Ці висновки суперечать результатам попередніх наукових робіт, але, ймовірно, рівень антитіл до RBD може залежати від різних факторів, включаючи спосіб життя і поведінку.

У вакцинованих людей підвищений рівень антитіл до RBD може вказувати на те, що після вакцинації була повторна зустріч з вірусом, а значить підстав для ревакцинації немає, оскільки імунна система і так зреагувала на новий контакт з вірусом, відзначили дослідники.