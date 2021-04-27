Тип крові людини варіюється залежно від того, які білки (антигени) займають поверхню червоних кров'яних тілець. Для визначення групи крові зазвичай використовуються 2 системи – AB0 і RhD.

До теми Яка група крові зменшує ризик діабету

Система ABO містить 4 основні групи крові: A (2), B (3), AB (4) і 0 (1), кожна з яких може бути RhD-позитивною або RhD-негативною.

Попередні дослідження показали, що люди з 1 групою крові меншою ймовірністю будуть мати серцево-судинні захворювання або тромби, але з більшою ймовірністю страждатимуть від кровотечі у порівнянні з людьми з 2 або 3 групами крові.

Також вчені припускали, що люди з певними групами крові можуть бути менш захищеними до деяких інфекційних захворювань.

Заради нового дослідження вчені проаналізували шведські реєстри охорони здоров'я з інформацією про більш ніж 5 мільйонів людей. Науковці виявили 49 захворювань, пов'язані з системою AB0, і одну хворобу, пов'язану з системою RhD.

Що помітили під час нового дослідження

Результати підтвердили, що у людей з 2 групою крові ймовірність утворення тромбів вища, ніж в інших.

Натомість люди з 1 групою крові частіше страждають від згортання крові.

У жінок з 1 і 3+ групами крові частіше виникає гіпертонія на фоні вагітності.

Натомість у людей з 3 групи нижчий ризик розвитку каменів в нирках.

Автори кажуть, що аби підтвердити результати, необхідні додаткові дослідження. Потрібно точно визначити, як різні групи крові можуть збільшувати ризик певних захворювань і чи є альтернативні пояснення цього взаємозв'язку.