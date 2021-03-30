У людей знайшли механізми для вироблення отрути

Нове дослідження показує, що у людей і інших ссавців є механізми, які можуть брати участь у виділенні отрути в ротовій порожнині.

Дослідники не фокусувалися на самих токсинах. Вони вирішили вивчити молекулярну механіку перетворення слинних залоз в отруйні.

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Вчені почали з геному тайванського хабу – добре вивченої гадюки, яка розповсюджена в Азії.

Оскільки ми знаємо функцію всіх генів, які були присутні в організмі рептилії, ми могли просто побачити, з якими генами пов'язана отрута,

– розповіли науковці.

Отрута в людей

Команда вчених знайшла гени, які загальні для всіх амніот (хребетні тварини). Багато з них беруть участь в процесі згортання білків. Це пояснюється тим, що токсини, які отруйні тварини повинні виробляти у великій кількості, складаються з саме з білків.



Для дослідження використовували геном гадюки / Фото: Flickr

У кожного ссавця або рептилії є генетичний каркас, на якому побудована отруйна система ротової порожнини. І люди вже виробляють її ключовий білок – калікреїн. Цей фермент "перетравлює" інші білки та виділяється зі слиною.

Таким чином, калікреїн – природна відправна точка для гіпотетичної появи отруйних людей.

Чи зможуть люди виробляти отруту

Малоймовірно. Тільки якщо чинні успішні стратегії людей з добування їжі й вибору партнерів почнуть розвалюватися і перестануть працювати. Яд найчастіше розвивається або як метод захисту, або як спосіб убити здобич. Те, який саме отрута виділяється, багато в чому залежить від того, чим і як живе організм.