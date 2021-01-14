Люди, які одужали від COVID-19, можуть далі поширювати вірус іншим. Адже інфекція може залишатися у них у горлі та носі.

Водночас імунітет до коронавірусу може зберігатися у них впродовж 5 місяців. Про це мовиться у дослідженні Інституту громадського здоров'я Великої Британії.

Зверніть увагу Мали дослідити походження COVID-19: Китай не впустив до країни експертів ВООЗ

Ця установа з червня 2020 року регулярно тестує десятки тисяч медпрацівників у всій Великій Британії на наявність нових інфекцій COVID-19, а також антитіл.

За результатами дослідження, ті, хто вже переніс коронавірус, скоріш за все, будуть захищені від повторного зараження щонайменше протягом кількох місяців.

Однак експерти застерігають, що люди з антитілами все ще можуть переносити вірус у носі та горлі. Тому залишається ризик його передачі іншим,

– пояснили науковці.

Вони також зауважили, що набутий імунітет на 83% захищає від повторного зараження – у порівнянні з людьми, які не хворіли на COVID-19.

"Тому важливо, аби усі продовжували дотримуватися правил і залишатися вдома, навіть якщо раніше хворіли на COVID-19, аби запобігти поширенню вірусу", – підкреслили вчені.

Наслідки COVID-19

У Китаї також провели дослідження щодо наслідків коронавірусу. Воно показало, що більшість людей, які перенесли хворобу у важкій формі, наступних 6 місяців відчувають наслідки.

Зокрема – скаржаться на психічні розлади, біль у м'язах, слабкість, втома та проблеми зі сном. У деяких пацієнтів знизилася функція нирок, також були проблем із легенями.