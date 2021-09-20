Мовиться про бактерії роду Eggerthella – вони сприяють запаленню кишківника. І навпаки – знижена кількість Faecalibacterium і Coprococcus, які зменшують запалення.

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За останні кілька років вчені знайшли зв'язок між складом кишкової мікробіоти і багатьма захворюваннями, зокрема, психічними.

Так мікробіологи виявили у людей з депресією знижену кількість бактерій Coprococcus і Faecalibacterium. Ці мікроорганізми синтезують бутирати, які зменшують запальні процеси в кишківнику.

Крім цього, загальні особливості мікробіома знайшли також у хворих на шизофренію: у них виявилася знижена кількість Prevotellaceae і Bacteroidaceae, але при цьому забагато Enterobacteriaceae і Lachnospiraceae.

Що відомо про дослідження

Загалом виконали метааналіз 59 досліджень.

В цілому вони включали 2 643 пацієнти з психічними розладами і 2 336 людей в контрольних групах.

Пацієнти страждали на депресію, біполярний розлад, психоз, анорексію і тривожні розлади.

У всіх роботах в учасників досліджували склад кишкової мікробіоти і порівнювали з контрольною групою.

Спочатку вчені сподівалися знайти відмінності в складі мікробіома між окремими психічними захворюваннями, але результати вийшли несподіваними. Виявилося, що мікробіом людей з депресією, біполярним розладом і шизофренією подібний за складом.

На думку дослідників, метааналіз ще раз показує зв'язок запальних процесів з психіатричними захворюваннями, а це значить, що при їхньому лікуванні треба звертати увагу і на терапію порушень в складі мікробіоти.

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Раніше медики намагалися пересаджувати кишковий мікробіом для лікування розладів аутистичного спектра у дітей. У дворічному дослідженні крім поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту, вчені повідомили і про зменшення тяжкості симптомом захворювання.