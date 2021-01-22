Досі у світі не зареєстровано жодного випадку зараженням коронавірусом через їжу, але американські вчені припускають, що зниження кислотності шлунка і зміна клітин стравоходу може створити такий ризик.

Імовірність інфікування через харчі досить невелика, оскільки шлункова кислота легко нейтралізує SARS-Cov-2, як і багато інших патогенів, пише Gastrojournal.

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Чому відбувається зараження коронавірусом через їжу

При гастроезофагеальній рефлюксній хворобі (ГЕРХ), якою страждають до 40% дорослих людей, вміст шлунка постійно потрапляє назад в стравохід, викликаючи печію і пошкодження його слизової. Згодом клітини стравоходу можуть змінюватися і набувати деякі характеристики клітин кишківника, які можуть зв'язуватися з SARS-Cov-2.

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі припустили, що пацієнти з синдромом Барретта – одним з найсерйозніших ускладнень рефлюксної хвороби, – можуть мати ризик зараження коронавірусів через тканини стравоходу.

Крім того, стандартне лікування пацієнтів з синдромом Барретта полягає в придушенні секреції шлункової кислоти. Якщо кислотність шлунка значно знижена, вірус може безперешкодно увійти в організм з їжею і досягти кишківник.

Як відбувалося дослідження

Щоб перевірити цю гіпотезу, автори дослідження вивчили тканини стравоходу 30 пацієнтів з синдромом Барретта. В у всіх зразках були виявлені рецептори, здатні зв'язуватися з вірусом. Вчені створили зменшені моделі стравоходу з цих тканин, а також з клітин, отриманих від здорових людей для порівняння, і перевірили їх взаємодію з патогеном.

Результати показали, що коронавірус може зв'язуватися з рецепторами клітин стравоходу пацієнтів з синдромом Барретта. Чим більше запущеним було захворювання – тобто клітини стравоходу більшою мірою набували властивості клітин кишківника, – тим вище була ймовірність зараження.