Таке припущення зробили дослідники Школи медичного факультету Стенфордського університету. Їхні дані можуть допомогти пояснити, чому деякі люди, особливо діти, здаються набагато стійкішими до зараження SARS-CoV-2.

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Вони також можуть дати можливість передбачити, у кого з людей найімовірніше розвиватимуться найважчі симптоми COVID-19.

Що виявили дослідники

Дослідження натякає на те, що люди з COVID-19 можуть відчувати більш слабкі симптоми, якщо певні клітини їхньої імунної системи "пам'ятають" попередні зустрічі із сезонними коронавірусами. Це ті, які спричиняють приблизно чверть простудних захворювань дітей.

Ці імунні клітини краще обладнані для швидкої мобілізації проти коронавірусу, відповідального за COVID-19, якщо вони вже зустрічали своїх "родичів",

– підсумували вчені.

Їх ще називають Т-клітинами або вбивцями (звісно ж, вірусу). Вони бродять по крові та лімфі, зупиняються в тканинах та вбивають наші інфіковані клітини.

Як працюють ці клітини-вбивці

У дослідженні, опублікованому в Science Immunology, мовиться про те, що Т-клітини-кілери взяли у хворих на COVID-19 із важким перебігом. Вони показують менше ознак попередніх випадків зараження коронавірусами, що викликають застуду.

"Можлививй імунітет до COVID-19 часто зосереджується на антитілах-білках, які можуть закріпитися на вірусі, перш ніж він зможе заразити вразливу клітину. Але антитіла легко обдурити", – пояснив старший автор дослідження Марк Девіс.

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Так ось, ці Т-клітини розпізнають патогени по-іншому, і їх важко обдурити. Вони зберігаються в крові та лімфі часто протягом десятиліть.

Що показав аналіз крові

Крім цього, вчені проаналізували кров, відібрану в здорових донорів до початку пандемії COVID-19. Тобто вони ніколи не стикалися з SARS-CoV-2.

Згодом науковці визначили певну кількість Т-клітин, які, імовірно, раніше стикалися з тим чи іншим штамом коронавірусу – й у відповідь розмножувались.

Потім виявилось, що перебіг теперішнього коронавірусу в них проходив легше.

"Ці клітини на сьогодні є найбільш активними в захисті від інфекційних хвороб. Вони призначені для генерування вакцин", – сказав Девіс.