Люди можуть жити від 130 до 180 років: масштабне дослідження

Межа тривалості життя людини – цікаве та відкрите питання. Верхня межа людського життя становить мінімум 130 років і, можливо, досягає 180 років.

В деяких випадках, як показав статистичний аналіз, верхньої межі взагалі немає. Таких висновків дійшли канадські вчені. Вони провели повторне дослідження достовірних даних щодо довгожителів.

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Передісторія

Загалом, автори сперечаються з британським фольклористом та демографом XIX століття Вільямом Джоном Томсом. Той стверджував, що тривалість життя не залежить ні від звичок, ні від якості їжі, ні від соціальних установ, оскільки довгожительство зустрічається у різних культурах із різними укладами.

А багато випадків надзвичайної тривалості життя, мовляв, можна пояснити помилками або обманом (коли неправильно записували або вказували дату народження).

Що показав аналіз

У деяких випадках суперечливі відомості про тривалість життя людини виникають через некоректні методи статистичного аналізу, як стверджують вчені.

Однак точно відомо, що з 50-річного віку ризик смерті зростає рік у рік. Однак приблизно від 80 років він починає сповільнюватись.

Підрахунки науковців показали, що це означає, що ця "крива" вирівнюється віком від 105 до 110 років. Тобто, доки реально можуть жити люди.

У чому складність підрахунків? Річ у тім, що більшість даних виводили з молодших вікових груп. Вони не підходять оцінки ліміту тривалості життя. Коректний аналіз вимагає збору статистики людей у ​​віці від 105 років і більше.

Так, аналіз цієї вікової групи показав, що приблизно зі 110 років ймовірність смерті у кожний наступний рік становить 50%, як у чоловіків, так і у жінок.

Залежно від нюансів даних, можливий ліміт тривалості життя коливається від 130 до 180 років. А в деяких випадках верхньої межі взагалі немає. Іншими словами, з погляду математики люди можуть бути безсмертними,

– наголосили автори.

Світ абстрактних чисел і реальність – різні речі

Втім, автори підкреслили, що світ абстрактних чисел і реальність – не одне й те саме. "Кожна існуюча форма життя була і завжди матиме закінчення. Тому потрібно акуратно перенести математичні істини мовою повсякденного життя", – мовиться у дослідження.

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Утім, наявність або відсутність вікового ліміту має важливе значення для соціального страхування та пенсійної системи держав, а також може допомогти вченим знайти нові методи продовження життя.

Довгожителі землі

Є понад десяток документально зафіксованих супердовгожителів, які дожили до 110 років. А, наприклад, француженка Жанна Кальман померла у віці 122 років.

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