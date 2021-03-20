Люди не прийшли: у Польщі не використали сотні тисяч доз AstraZeneca
У Польщі багато людей відмовляються від вакцинації препаратом від AstraZeneca, попри те, що влада закликає не робити цього. Сотні тисяч доз не використали, адже поляки не прийшли до медичних пунктів.
Джерело:Polskie Radio Bialystok.
Останніми днями у Польщі на кілька десятків відсотків зменшилась кількість людей, які реєструються на вакцинацію AstraZeneca. Про це заявив глава польського уряду Міхал Дворчик.
Важливо В Україні вже вакциновано проти коронавірусу понад 100 тисяч людей
Проте Дворчик закликав людей робити щеплення.
У нас кілька сотень тисяч вакцин які лежать в пунктах вакцинації та не використані через те, що люди не прийшли,
– зазначив глава уряду.
Що цьому передувало
- Раніше 11 кілька європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через ймовірне утворення тромбів у великих судинах.
- Натомість компанія AstraZeneca запевнила, що препарат безпечний, адже жодних доказів про утворення тромбів немає.
- Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини.
- Після цих рекомендацій майже всі країни відновили використання вакцини .
- Однак вчені з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного провели дослідження і виявили, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках таки може викликати аутоімунні реакції. Тому в цій країні поки не відновлюватимуть використання препарату.
- Зауважимо, Україна використовує Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд / AstraZeneca. Президент Володимир Зеленський заявляв, що не бачить причин зупиняти вакцинацію.
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