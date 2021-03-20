Люди не прийшли: у Польщі не використали сотні тисяч доз AstraZeneca

У Польщі багато людей відмовляються від вакцинації препаратом від AstraZeneca, попри те, що влада закликає не робити цього. Сотні тисяч доз не використали, адже поляки не прийшли до медичних пунктів.
Останніми днями у Польщі на кілька десятків відсотків зменшилась кількість людей, які реєструються на вакцинацію AstraZeneca. Про це заявив глава польського уряду Міхал Дворчик.
Важливо В Україні вже вакциновано проти коронавірусу понад 100 тисяч людей
Проте Дворчик закликав людей робити щеплення.
У нас кілька сотень тисяч вакцин які лежать в пунктах вакцинації та не використані через те, що люди не прийшли,
– зазначив глава уряду.
Що цьому передувало
- Раніше 11 кілька європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через ймовірне утворення тромбів у великих судинах.
- Натомість компанія AstraZeneca запевнила, що препарат безпечний, адже жодних доказів про утворення тромбів немає.
- Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини.
- Після цих рекомендацій майже всі країни відновили використання вакцини .
- Однак вчені з Норвегії та Німеччини незалежно один від одного провели дослідження і виявили, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках таки може викликати аутоімунні реакції. Тому в цій країні поки не відновлюватимуть використання препарату.
- Зауважимо, Україна використовує Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд / AstraZeneca. Президент Володимир Зеленський заявляв, що не бачить причин зупиняти вакцинацію.