Люди не прийшли: у Польщі не використали сотні тисяч доз AstraZeneca

У Польщі багато людей відмовляються від вакцинації препаратом від AstraZeneca, попри те, що влада закликає не робити цього. Сотні тисяч доз не використали, адже поляки не прийшли до медичних пунктів.

Останніми днями у Польщі на кілька десятків відсотків зменшилась кількість людей, які реєструються на вакцинацію AstraZeneca. Про це заявив глава польського уряду Міхал Дворчик.

Важливо В Україні вже вакциновано проти коронавірусу понад 100 тисяч людей

Проте Дворчик закликав людей робити щеплення.

У нас кілька сотень тисяч вакцин які лежать в пунктах вакцинації та не використані через те, що люди не прийшли,

– зазначив глава уряду.

Що цьому передувало