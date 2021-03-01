Якщо лікар не пояснює пацієнтам небажану дію призначених препаратів, вони можуть вважати їх повністю безпечними.

Наслідки неправильного вживання ліків

Погане розуміння користі й потенційної небезпеки ліків може призводити до того, що люди приймають їх неправильно. Відомо, що через це збільшується кількість госпіталізацій і смертей серед літніх людей.

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Нове дослідження

У новому дослідженні вчені хотіли зрозуміти, як добре засвоюють люди старше 50 років інформацію про ліки під час візиту до лікаря.

Вчені проаналізували дані, які були отримання раніше в дослідженні комунікації лікарів і пацієнтів. У ньому брав участь 81 людина, всім в сукупності призначили 111 нових препаратів.

Виявилося, що люди старшого віку зазвичай добре розуміють дані про дозування і тривалості приймання призначених ліків. Близько 70% учасників дослідження володіли цією інформацією, навіть якщо лікар її не пояснював.

Побічна дія ліків

Однак якщо фахівець особисто не інформував про потенційні побічні ефекти ліків, розуміння пацієнтів в цьому питанні сильно страждала. У такому випадку учасники дослідження вважали, що 55% призначених ліків зовсім не мали небажаних дій. Навіть після пояснення з боку лікаря, у 22% випадків люди вважали препарати повністю безпечними.

Вчені повідомляють, що приблизно половина учасників дослідження мала порівняно високий рівень медичної грамотності. Крім того, під час відповідей на питання про розуміння інформації про ліки, вони могли підглядати в дані, які надав їм лікар. Тобто, в реальному житті розуміння людьми побічних ефектів може бути ще гірше.

Автори наукової роботи вважають, що лікарям при спілкуванні з пацієнтів слід робити акцент не тільки на дозах ліків і тривалості курсу, а й на побічні ефекти – при цьому краще переконатися, що людина добре засвоїла цю інформацію.