Люди з негативним дитячим досвідом вибирають собі партнерів з такою ж проблемою

Негативний дитячий досвід (НДД) погіршує життєві обставини та здоров'я людей в зрілому віці. Особливо – в сім'ях, де обидва партнери стикалися з аналогічними проблемами.
Джерело: Science Daily
Це з'ясували вчені з Упсальського університету у Швеції, опитавши 818 пар через рік після народження дитини.
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Виявилося, що у 9% чоловіків і 11% жінок був в дитинстві сильний негативний досвід: насильство, розлучення батьків, їхні регулярні сварки, психічні розлади або залежності.
При цьому 59% респондентів, що мали важке дитинство, вибирають партнерів зі схожим минулим. Нерідко - навіть, не підозрюючи про це.
НДД в цілому ускладнює доросле життя і шкодить перспективам людини. Для людей з несприятливим дитячим досвідом більшою мірою характерні:
Ці серйозні наслідки пов'язані з важким токсичним стресом, який впливає на центральну нервову систему та інші органи дітей в період їхнього дорослішання. НДД робить негативний вплив на життя і здоров'я людей аж до похилого віку, а також може впливати й на наступне покоління.