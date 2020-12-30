Важке ожиріння є серйозним фактором ризику розвитку ускладнень при COVID-19, тому лікарі в усьому світі приділяють таким пацієнтам підвищену увагу під час пандемії. Американські вчені з'ясували, що зайва вага може також підвищити ризик зараження коронавірусом.

Негативний вплив ожиріння

Відомо, що пацієнти з високим індексом маси тіла часто мають респіраторну дисфункцію, яка характеризується змінами дихальних механізмів, підвищеним опором дихальних шляхів, порушенням газообміну і низьким об'ємом легень і м'язовою силою, пише medrxiv.

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Ожиріння також пов'язано з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і захворювань нирок та інших захворювань, які призводять до підвищеної уразливості до пневмонії.

Ожиріння і коронавірус

У новому дослідженні вчені з Університету Маямі оцінили вплив ожиріння на вироблення антитіл IgG проти SARS-CoV-2. Автори дослідження виміряли рівень антитіл у пацієнтів з COVID-19 і людей з контрольної групи, в яку входили неінфіковані учасники.

Автори дослідження з'ясували, що в інфікованих рівень антитіл проти коронавірусу був негативно пов'язаний з індексом маси тіла (ІМТ). Тобто, у людей з ожирінням цей рівень був нижче, ніж у тих, чия вага була нормальною.

Водночас чим менше антитіл проти коронавірусу було у хворих COVID-19, тим вище у них в крові був рівень запальних маркерів, зокрема, маркерів запалення в легенях. Таким чином, у пацієнтів з ожирінням підвищений ризик важкого ускладнення коронавірусної інфекції – гострого респіраторного дистрес-синдрому.

На думку дослідників, ці висновки повинні бути використані для розробки ефективного лікування таких пацієнтів. Крім того, пацієнти з надмірною масою тіла повинні мати пріоритетне право на вакцинацію, вважають вчені.