Люди після самоізоляції незаразні попри позитивний ПЛР-тест

Нерідкі випадки, коли пацієнт повністю одужав і дотримувався самоізоляцію, але повторний ПЛР-тест на коронавірус все одно виявився позитивним. Велике дослідження серед баскетболістів Національної баскетбольної асоціації (НБА) показало, що навіть в цьому випадку людина безпечна для оточення.

Як відбувалося дослідження

Щоб безпечно завершити сезон 2019/2020 під час пандемії, НБА створила спеціальний закритий кампус в Орландо, де гравці перебували під наглядом фахівців, щодня здавали тести та дотримувалися всіх запобіжних заходів. До нового дослідження включені дані про 3648 спортсменів, які проживали на території кампуса.

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Якщо у когось з гравців виявлялася інфекція, його негайно поміщали в ізоляцію. Центри з контролю і профілактиці захворювань США (СDC) рекомендують витримувати карантин протягом 10 днів при відсутності симптомів захворювання. Однак у 36 осіб (1%) результат ПЛР-тесту був позитивним навіть після ізоляції, при тому що всі вони переносили інфекцію безсимптомно. Один спортсмен виділяв SARS-Cov-2 понад 100 днів.

Після самоізоляції люди не передають коронавірус

Лікарі ретельно спостерігали за цими гравцями та підтвердили, що жоден з них не передав інфекцію іншим спортсменам після виходу з карантину, хоча вони постійно контактували з іншими баскетболістами, в тому числі без масок.

Таким чином, наші результати підтверджують спостереження, що безсимптомні носії, які пройшли карантин, але мають стійкі позитивні результати ПЛР-тесту з високими значеннями, не заразні,

– наголосили науковці.

Інші дослідження це підтверджують

Джерело: The Lancet

У листопаді минулого року вийшов великий огляд 98 досліджень, що показав, що середня тривалість виділення РНК коронавірусу становить 17 днів з початку появи симптомів у верхніх дихальних шляхах, 14,6 дня – в нижніх дихальних шляхах, у фекаліях – 17,2 дня.

В одному випадку вірус виділявся протягом 83 днів. Однак в жодному з досліджень не було виявлено живі віруси в тканинах або виділеннях через 9 діб після появи симптомів. Таким чином, пік вірусного навантаження припадає на перший тиждень захворювання.