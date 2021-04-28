Люди погано запам'ятовують те, що фотографують

Вчені з'ясували, що фотографування заважає людям запам'ятовувати об'єкти. Це може бути пов'язано з зосередженням уваги на знимку.

Як відбувалося дослідження

В експерименті взяли участь 500 людей, яким показували картини, ескізи та інші артоб'єкт. Частина добровольців мала їх фотографувати, інша – просто розглядати.

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Після цього учасники дослідження пройшли п'ять тестів на пам'ять. Їм потрібно було згадати те, що вони бачили.

Експерти перевіряли учасників на перцептуальний і концептуальний типи категоризації об'єктів в мозку людини. Перший тип має на увазі аналіз конкретних деталей і визначення подібності об'єктів. Другий заснований на поняттях і сенсах, а також допомагає запам'ятовувати об'єкти відповідно до їх типів і властивості.

Фотографія заважає запам'ятовувати

Добровольці, які фотографували твори мистецтва, проходили обидва види тестів з нижчим результатом. Дослідники прийшли до висновку, що сфотографовані об'єкти запам'ятовуються гірше в порівнянні з просто розглянутими. Тести проводилися через 20 хвилин і 48 годин після експерименту.

Результати можуть бути пов'язані з тим, що люди розраховують в будь-який момент освіжити пам'ять за допомогою знімків. Скролінг стрічки з фотографіями дійсно викликає спогади та приємну ностальгію.