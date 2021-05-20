Чому важливо говорити про психічні захворювання

В Україні понад 8 мільйонів людей потребують допомоги у сфері психічного здоров’я щороку. З них більшість (6,4 мільйона) не отримують потрібну допомогу найчастіше саме через стигму та низьку обізнаність про сферу психічного здоров’я загалом.

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Міжнародна практика показує, що особисті історії людей, які мають досвід життя з психічними розладами – один із найпотужніших способів протидії стигмі. Обмін реальним досвідом у своїх спільнотах та громадах допоможе змінити ставлення людей до психічного здоров'я й психічних розладів та залучити їх до створення дружнього середовища для всіх.

Коли мені поставили діагноз "біполярний афективний розлад", я не відчула себе не такою, як інші. Завдяки підтримці близьких, спеціалістів та медикаментів, я розуміла, що можу жити нормальним повноцінним життям. А мій діагноз – це не вирок, а можливість допомогти іншим, хто зараз перебуває на цьому ж шляху. Так, психічний розлад – це хвороба, але за правильного підходу та сприйняття з ним можна жити якісно та повноцінно,

– Настя Клименко, Амбасадорка психічного здоров’я, психоактивістка.

Як долучитися до програми

Амбасадором психічного здоров’я може стати людина, яка має досвід життя з психічним розладом, або ж їх близькі та рідні, які пройшли разом з ними цей шлях. Долучитись до Програми можна, заповнивши коротку форму на сайті. Кожен Амбасадор може обирати, що він хоче робити, і як саме долучиться до проєкту: взяти участь у зйомках відео чи публічному заході, розповісти свою історію у соцмережах або на сайті MH4U.



Програма Амбасадорів психічного здоров'я / Фото: MH4Ukraine

"Програма Амбасадорів є дуже важливою, адже допомагає нормалізувати розмови про психічне здоров’я і підвищити обізнаність людей. Середній вік діагностики депресії в Україні – 26 років. Саме тоді молодь починає будувати кар’єру, задумуватись над створенням сім’ї, і клінічний діагноз в цей період дуже сильно впливає на життя людей із психічними розладами. Якщо ж отримати необхідну фахову допомогу на ранніх стадіях, коли симптоми захворювання легші – це дозволяє запобігти розвитку розладу й уникнути тяжких наслідків в житті людини пізніше", – Гайко Кьоніґштайн, лідер проєкту "Психічне здоров’я для України".

Після підтвердження участі та проходження навчального тренінгу, Амбасадори будуть готові розпочати свою діяльність. У рамках програми кожен учасник отримає інформаційні матеріали, поради експертів з комунікації та психічного здоров’я, а також долучиться до спільноти Амбасадорів, де можна отримати підтримку однодумців. Ціль MH4U – не лише говорити про психічні розлади, а й створити мережу Амбасадорів по всій Україні, які будуть опорою один для одного у просуванні ідей програми.

У своєму житті я двічі переживав досвід психічного розладу. Вперше, коли повернувся з війни, і ще раз – коли почав підприємницьку справу. Коли мені вдалось взяти під контроль розлад вдруге, я вирішив поділитись цим публічно, взявши приклад з однієї моєї знайомої. Говорити про психічне здоров'я та про свій досвід дуже важливо, адже це може допомогти іншим людям, які переживають схожі проблеми, та змінити їх життя на краще,

– Роман Набожняк, співзасновник Veterano Brownie, ветеран російсько-української війни.

Більше інформації читайте на сайті https://www.mh4u.in.ua/ та у Фейсбук www.facebook.com/MH4Ukraine/