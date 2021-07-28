Зокрема, у людей з біполярним розладом та шизофренією. На їхню думку, такі люди входять в групу ризику і потребують першочергової вакцинації.
Зверніть увагу Ризик мінімальний: друга доза AstraZeneca не підвищує можливість утворення тромбів
Смертність серед пацієнтів з ментальними проблемами
Так, вчені з'ясували, що пацієнти, які страждають на легку та середню форми ментальних розладів – депресію і тривожні розлади – в 1,8 раза частіше вмирають від коронавірусу на відміну від здорових людей.
Смертність серед пацієнтів з важкими психічними захворюваннями, такими як шизофренія і біполярний розлад особистості, спостерігається у 2,3 раза частіше.
Це пов'язано з роботою імунної системи, яка у людей з розладами нездатна захистити організм від вірусної інфекції. Так, дослідники прийшли до висновку, що люди з психічними розладами повинні в пріоритеті щодо вакцинації, тому що входять до групи ризику.
Важливо Незвичайне ускладнення коронавірусу: чоловік ледь не втратив зір
Інші недуги та коронавірус
Вчені продовжують шукати відповідь на питання, як саме коронавірус перетинається з хворобами, викликаними ментальними порушеннями. Відомо також, що дорослі з психічними захворюваннями часто страждають від діабету, гіпертонії, хвороби нирок та зловживання наркотиками – багато з них також є чинниками ризику коронавірусу.
Ризикують захворіти на важку форму COVID-19 і люди з деменцією та іншими неврологічними станами